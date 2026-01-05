Μακεδονικός: Διπλή ενίσχυση με Γκούμα και Παρασκευά

Τον δανεισμό του 22χρονου τερματοφύλακα Δημήτρη Γκούμα από την ΑΕΚ και την απόκτηση του 24χρονου αμυντικού Στέργιου Παρασκευά ανακοίνωσε ο Μακεδονικός.

Αναλυτικά:

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Γκούμα, ο οποίος δόθηκε δανεικός από την ΑΕΚ. Ο 22χρονος (4/11/2003) τερματοφύλακας έχει ύψους 1.91 και γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2003 στη Λάρισα. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Πλίτση και στη συνέχεια εντάχθηκε σε αυτήν της ΑΕΛ, πριν φύγει σε ηλικία 16 ετών για τη Γερμανία. Εκεί αγωνίστηκε αρχικά στην Κ17 της SV Planegg-Krailling και στη συνέχεια στην Κ19 της Νυρεμβέργης και στην πρώτη ομάδα της FSV Zwickau. Το καλοκαίρι του 2022 εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα της Γκρόιτερ Φιρτ, με την οποία πραγματοποίησε 21 συμμετοχές έως το καλοκαίρι του 2024.

Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Στο πρώτο μισό της περσινής χρονιάς μέτρησε δύο συμμετοχές με την φανέλα της Β’ ομάδας της Ένωσης. Στο δεύτερο μισό δόθηκε δανεικός στην PK-35 της Φινλανδίας και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, μέτρησε 24 συμμετοχές στην Β’ Εθνική και δύο συμμετοχές στο Κύπελλο. Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Δημήτρη στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στέργιο Παρασκευά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026! Ο Στέργιος Παρασκευάς είναι γεννημένος στις 11 Φεβρουαρίου 2001 στη Δράμα και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ.

Ο 24χρονος αμυντικός ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Δόξα Δράμας, ανεβαίνοντας το 2018-19 στην πρώτη ομάδα των Μαυραετών και καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή στην Football League. Έως τη σεζόν 2020-21 κατέγραψε 32 συμμετοχές και μία ασίστ με τη Δόξα. Ακολούθησε ο Αλμωπός Αριδαίας, όπου και τότε είχε προπονητή τον Γιώργο Τυριακίδη. Από το 2021 έως το καλοκαίρι του 2023 μέτρησε 56 συμμετοχές και σημείωσε ένα γκολ.

Επόμενη ομάδα του ήταν η ΑΕΛ. Τη σεζόν 2023-24 κατέγραψε δύο συμμετοχές με την Λάρισα. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του Παρασκευά ήταν ο Διαγόρας Ρόδου. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια και σημείωσε ένα γκολ. Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Στέργιο στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!