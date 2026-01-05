Κάνει τη Θεσσαλονίκη... σπίτι του ο Λουτσέσκου!

Η σχέση ζωής που έχει χτίσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη τον οδηγεί στην απόφαση να αποκτήσει σπίτι στην πόλη, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη βαθιά αγάπη του για έναν τόπο που τον ανέδειξε στον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπληρώνει αισίως μία δεκαετία ζωής στη Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση τα δύο χρόνια παρουσίας του στην Αραβία, σε μια πόλη στην οποία έζησε τα πάντα με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν συμπατριώτες του, ο Ρουμάνος τεχνικός έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει στην αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας ότι με τον ΠΑΟΚ και την πόλη έχει αναπτυχθεί πλέον μία σχέση ζωής.

Ο ίδιος, άλλωστε, δεν έχει κρύψει ποτέ τα συναισθήματά του για τη Θεσσαλονίκη. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, μιλώντας για το βιβλίο που είχε μεταφράσει η σύζυγός του, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Μου έδωσε την αίσθηση ότι σε μια άλλη ζωή, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Αν ποτέ έγραφα ένα μυθιστόρημα, θα το ονόμαζα “Θεσσαλονίκη: Αγάπη μου!”».

Ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της απόφασης είναι και η δυνατότητα να φιλοξενεί πιο εύκολα την οικογένειά του, τόσο της κόρης του Μαριλού όσο και του γιου του Ματέι, κάθε φορά που επισκέπτονται την Ελλάδα.