Ηλιούπολη: Ανακοίνωσε Κουϊρουκίδη με βίντεο στο μετρό

Ο Μιχάλης Κουϊρουκίδης θα ενισχύσει την επίθεση της Ηλιούπολης, η οποία τον ανακοίνωσε με βίντεο, στο οποίο φτάνει με το μετρό στο γήπεδο.

Αναλυτικά:

𝙉𝙚𝙭𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣: 𝙄𝙡𝙞𝙤𝙪𝙥𝙤𝙡𝙞.

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη προχωρά σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον Μιχάλη Κουιρουκίδη.

Ο έμπειρος φορ (γεν. 18 Ιανουαρίου 1995), το πρώτο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ανήκε στο Αιγάλεω με το οποίο μέτρησε 18 εμφανίσεις και 2 γκολ.

Με παραστάσεις από υψηλό επίπεδο ο Κουιρουκίδης έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχίες, μετρώντας πέντε ανόδους και τρεις τίτλους πρωταθλήματος. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στην πορεία του Ιωνικού, όπου αποτέλεσε βασικό κομμάτι της αγωνιστικής εκτόξευσης του συλλόγου, ενώ ακολούθησαν γεμάτες σεζόν με Κηφισιά, Λεβαδειακό και Μακεδονικό.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε Καλλιθέα, Καλαμάτα και Διαγόρα.

🫂 Μιχάλη, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!