Η Ατλέτικο Μινέιρο «χρυσώνει» τον Χουλκ για να μείνει – Στο τραπέζι μέχρι και άγαλμα

Αποφασισμένη να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Χουλκ εμφανίζεται η Ατλέτικο Μινέιρο, καταθέτοντας μια άκρως εντυπωσιακή πρόταση στον 39χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα του.

Η αγωνιστική περίοδος στη βραζιλιάνικη Serie A έχει ολοκληρωθεί εδώ και λίγες εβδομάδες, με τους συλλόγους να κινούνται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι ενόψει της νέας σεζόν. Παρά την ηλικία του, ο Χουλκ παραμένει ένας από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές στη Βραζιλία.

Το συμβόλαιο του έμπειρου φορ με την Ατλέτικο Μινέιρο λήγει το προσεχές καλοκαίρι, γεγονός που του επιτρέπει να διαπραγματεύεται ελεύθερα με όποια ομάδα επιθυμεί. Ωστόσο, ο σύλλογος δεν θέλει να ρισκάρει την αποχώρησή του και έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Λατινική Αμερική, η Ατλέτικο είναι διατεθειμένη να προσφέρει στον Χουλκ ένα πακέτο που ξεπερνά τα συνηθισμένα. Πέρα από ένα νέο συμβόλαιο, στο τραπέζι βρίσκονται μετοχές της ομάδας, η παραγωγή ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στην καριέρα του, αλλά και η δημιουργία αγάλματος προς τιμήν του, το οποίο θα τοποθετηθεί στην είσοδο του γηπέδου.

O PROJETO apresentado pelo Atlético Mineiro pro Hulk para o atleta ficar até o final da carreira no Galo:



• PERCENTUAL da SAF (!) do ATLÉTICO MINEIRO



• PRODUÇÃO de um DOCUMENTÁRIO sobre a reta final e a aposentadoria do Hulk no Galo



• Uma ESTÁTUA do HULK na frente da Arena… pic.twitter.com/JbyOYf3uXf — DataFut (@DataFutebol) January 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Χουλκ αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο Μινέιρο, έχοντας σημειώσει 135 γκολ με τη φανέλα του συλλόγου, γεγονός που εξηγεί και την ιδιαίτερη μεταχείριση που του επιφυλάσσεται.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Γκιγιέρμε Φροσάρντ, οι δύο πλευρές συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (04/01), με το κλίμα των συζητήσεων να είναι θετικό. Παρ’ όλα αυτά, ο Βραζιλιάνος επιθετικός ζήτησε περιθώριο 24 ωρών για να αξιολογήσει την πρόταση, με την τελική του απάντηση να αναμένεται εντός της Δευτέρας (05/01).

Σημειώνεται πως με τη φανέλα της Ατλέτικο Μινέιρο, ο Χουλκ κατέκτησε το Copa Libertadores το 2021, ενώ τη φετινή σεζόν έφτασε μέχρι τον τελικό του Copa Sudamericana, όπου η ομάδα του ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Λανούς.