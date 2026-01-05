Τζόλης: «Έχω αρκετές πιθανότητες να κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

Την πίστη του ότι μπορεί να αναδειχθεί νικητής του Χρυσού Παπουτσιού στο βελγικό πρωτάθλημα εξέφρασε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος διανύει μία εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Μπριζ.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ συνεχίζει να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση τόσο σε επίπεδο συλλόγου όσο και εθνικής ομάδας. Στο παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής της Jupiler Pro League, η Μπριζ επικράτησε με 5-3 στην έδρα της Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με τον άλλοτε άσο του ΠΑΟΚ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, μοιράζοντας τρεις ασίστ.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση επιβεβαίωσε την εκπληκτική φόρμα του 23χρονου, ο οποίος έχει άμεση συμμετοχή σε οκτώ γκολ στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια της ομάδας του. Οι εμφανίσεις αυτές δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους –μεταξύ αυτών και η Τότεναμ– να παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν, ο Τζόλης μετρά 11 γκολ και 15 ασίστ σε 30 συμμετοχές με τη Μπριζ, δείχνοντας ικανός να ξεπεράσει τις περσινές του επιδόσεις, όταν είχε ολοκληρώσει τη χρονιά με 21 γκολ και 16 ασίστ σε 56 αγώνες.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το βελγικό «DAZN», ο Έλληνας άσος συζήτησε με τον συμπαίκτη του Ρόμεο Βερμάντ για τις πιθανότητες κατάκτησης του Χρυσού Παπουτσιού στο Βέλγιο.

«Αν δεν το πάρει αυτός, τότε πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα το πάρει», ανέφερε αρχικά ο Βερμάντ, με τον Τζόλη να απαντά: «Ποτέ δεν ξέρεις. Νιώθω όμως ότι έχω αρκετές πιθανότητες να το κερδίσω, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

Ο Βερμάντ συνέχισε λέγοντας: «Αν δεις όλη τη χρονιά —στατιστικά, επιρροή στο παιχνίδι, ένταση, σημασία για την ομάδα— για μένα θα ήταν τρέλα αν δεν το κατακτήσει». Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει ζητήσει από τον Τζόλη ένα ποτήρι σαμπάνιας σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής του βραβείου, το οποίο θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή (11/1).

«Θα το γιορτάσουμε ωραία. Αν θα πιω σαμπάνια; Ίσως. Η μητέρα μου θα είναι εκεί, οπότε δεν ξέρω ακόμα», δήλωσε χαμογελώντας ο διεθνής μεσοεπιθετικός.