Ολυμπιακός: Ανακούφιση για Μπιανκόν, υπολογίζεται για Ατρόμητο

Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ο Ζουλιάν Μπιανκόν.

Η αλλαγή του Ζουλιάν Μπιανκόν στο Super Cup προκάλεσε ανησυχία στον Ολυμπιακό, ωστόσο τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Ο Γάλλος στόπερ ένιωσε ενοχλήσεις και έγινε αλλαγή, με τον Αλέξη Καλογερόπουλο να περνά στη θέση του.

Τελικά οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Μπιανκόν δεν είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά είχε κράμπες λόγω της μεγάλης προσπάθειας που είχε καταβάλει στο παιχνίδι. Μάλιστα και ο ίδιος έδειξε ότι θέλει να συνεχίσει στο ματς, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θέλησε να ρισκάρει και τον αντικατέστησε.

Ο Μπιανκόν υπολογίζεται κανονικά για το προσεχές παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με τον Ατρόμητο, καθησυχάζοντας το τεχνικό επιτελείο.