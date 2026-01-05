MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μια «ανάσα» από τη μεταγραφή του στη Σίτι ο Σεμένιο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Σύμφωνα με αγγλικά Μέσα, οι «Πολίτες», είναι έτοιμοι να πληρώσουν τη ρήτρα 65 εκατομμυρίων λιρών και να κάνουν δικό τους τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό της Μπόρνμουθ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα αναζητά στην αγορά τον αντικαταστάτη του Μπερνάντο Σίλβα, με τον Σεμένιο της Μπόρνμουθ να αποτελεί το «εκλεκτό» των «Σίτιζενς».

Ο Σεμενιο διανύει φανταστική σεζόν με την Μπόρνμουθ, έχοντας σκοράρει 8 γκολ και 3 ασίστ σε 17 παιχνίδια με τη φανέλα των «Τσέρις», ενώ το όνομά του έχει μπει στο μεταγραφικό στόχαστρο των μεγαλύτερων συλλόγων όπως η Τσέλσι, η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι μεταξύ άλλων.

Τελικά οι «Πολίτες» φαίνεται ότι είναι αυτοί που θα αποκτήσουν τα δικαιώματα του εκρηκτικού μεσοεπιθετικού, με τις επίσημες εξελίξεια να αναμένονται άμεσα.

Μια «ανάσα» από τη μεταγραφή του στη Σίτι ο Σεμένιο