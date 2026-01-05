Στο Λονδίνο ο Ροσένιορ για να αναλάβει την Τσέλσι

Ο Άγγλος προπονητής βρίσκεται στην αγγλική πρωτεύουσα από το βράδυ της Κυριακής, για τις τελικές επαφές με τους ιθύνοντες της Τσέλσι.

Ο Λίαμ Ροσένιορ αποτελεί τον «εκλεκτό» των ανθρώπων της Τσέλσι για να διαδεχθεί τον Έντζο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε», με τον 41χρονο προπονητή να βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, ο Ροσένιορ θα έχει τις τελικές επαφές με τους ανθρώπους της Τσέλσι και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα αναλάβει τα καθήκοντά του.

Όσον αφορά την Στρασμπούρ, η γαλλική ομάδα έχει ξεκινήσει ήδη την διαδικασία για την αντικατάσταση του Ροσένιορ, με τους Γάλλους να τα έχουν βρει με την Τσέλσι για την αποζημίωση που θα λάβουν.