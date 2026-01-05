ΜακΆλιστερ: «Πονάει που δεν μας βλέπω να ξαναγινόμαστε πρωταθλητές»

Ο Αλέξις ΜακΆλιστερ μετά το ισόπαλο 2-2 της Λίβερπουλ με την Φούλαμ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εικόνα που παρουσιάζουν οι «reds» την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να διατηρήσει η Λίβερπουλ τον τίτλο. Δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά είναι αρκετά ξεκάθαρο. Η Άρσεναλ βρίσκεται σε μια πολύ καλή στιγμή, η Μάντσεστερ Σίτι είναι αρκετά κοντά, αλλά δεν είμαστε κοντά όσον αφορά τις εμφανίσεις ή τα αποτελέσματα, οπότε δεν μας βλέπω να ξαναγίνουμε πρωταθλητές.



Πονάει γιατί αυτή θα έπρεπε να είναι μια στιγμή που απολαμβάνουμε την Πρέμιερ Λιγκ, την οποία κερδίσαμε, και θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είμαστε. Οπότε πονάει. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από την περασμένη σεζόν, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.



Πολλά πράγματα άλλαξαν, νέοι παίκτες ήρθαν για να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν, αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά προτιμώ να τα κρατάω για τον εαυτό μου».