Απίστευτο: Έλιωναν τον πάγο με φλόγιστρο σε αγγλικό γήπεδο! (vid)

Ένα απίστευτο σκηνικό καταγράφηκε στο γήπεδο της Χαλ πριν την αναμέτρηση με την Γουότφορντ, που τελικά αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών.

Αρκετά ματς της Championship οδηγήθηκαν σε αναβολή λόγω της έντονης χιονόπτωσης στην Αγγλία και στην έδρα της Χαλ σχηματίστηκε πάγος στον αγωνιστικό χώρο, με τους ανθρώπους του γηπέδου να βρίσκουν έναν ιδιαίτερο τρόπο στην προσπάθεια να λιώσει.

Συγκεκριμένα, έβγαλαν ένα φλόγιστρο και επιχείρησαν να λιώσουν τον πάγο για να ξεκινήσει κανονικά η αναμέτρηση με την Γουότφορντ, ωστόσο τελικά αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα και ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν ξεκινήσει την προθέρμανσή τους.

Ο διαιτητής Άντονι Μπάκχαους, μετά από σχετικό έλεγχο που έκανε, έκρινε ότι υπήρχαν αρκετά σημεία που είχαν ακόμη πάγο και έθετε σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών, παίρνοντας την απόβαση να αναβληθεί η αναμέτρηση, παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων του γηπέδου.