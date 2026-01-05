Σύννεφα για Εσπίριτο Σάντο στην Γουέστ Χαμ - Κρίσιμο το ματς με Νότιγχαμ

Η κάκιστη πορεία της Γουέστ Χαμ στην φετινή Premier League φέρνει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην πόρτα της εξόδου από τα «σφυριά».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Πορτογάλος προπονητής βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση μετά την ήττα από την Γουλβς και η διοίκηση της ομάδας έχει δώσει τελεσίγραφο στον Εσπίριτο Σάντο.

Η μοίρα τα έφερε έτσι, που το μέλλον του Πορτογάλου στον πάγκο της Γουέστ Χαμ, θα κριθεί στην αναμέτρηση με την Νότιγχαμ Φόρεστ, από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι!

Σε περίπτωση ήττας της Γουέστ Χαμ από την πρώην ομάδα του, τότε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο θα αναγκαστεί μέσα σε διάστημα λίγων μηνών να ψάξει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.