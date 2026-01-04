Ξανά στην κορυφή η Ίντερ

Δύο γκολ στο φινάλε του πρώτου και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αποδείχθηκαν αρκετά για την Ίντερ, να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπολόνια στο Μιλάνο με 3-1 και μία… στροφή πριν την «αυλαία» του πρώτου γύρου (18η αγωνιστική) να φιγουράρει μόνη στο ρετιρέ της Serie A.
Μεγάλος πρωταγωνιστής των «νερατζούρι» ήταν ο αρχηγός τους, Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έδωσε την ασίστ στον Ζιελίνσκι για το 1-0 στο 39′ και τρία λεπτά μετά τη σέντρα του β’ μέρους σκόραρε «κλειδώνοντας» επί της ουσίας το «τρίποντο» για την ομάδα του Κίβου. Στο 74′ ο Τιράμ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα». Το μόνο που κατάφεραν οι «ροσμπλού» ήταν να πετύχουν το «γκολ της τιμής» με τον Κάστρο στο 83ο λεπτό.