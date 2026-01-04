Ξανά στην κορυφή η Ίντερ

Η Ίντερ επιβλήθηκε με 3-1 της Μπολόνια και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας στη συναρπαστική μάχη της φετινής Serie A.

Δύο γκολ στο φινάλε του πρώτου και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αποδείχθηκαν αρκετά για την Ίντερ, να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπολόνια στο Μιλάνο με 3-1 και μία… στροφή πριν την «αυλαία» του πρώτου γύρου (18η αγωνιστική) να φιγουράρει μόνη στο ρετιρέ της Serie A.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «νερατζούρι» ήταν ο αρχηγός τους, Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έδωσε την ασίστ στον Ζιελίνσκι για το 1-0 στο 39′ και τρία λεπτά μετά τη σέντρα του β’ μέρους σκόραρε «κλειδώνοντας» επί της ουσίας το «τρίποντο» για την ομάδα του Κίβου. Στο 74′ ο Τιράμ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα». Το μόνο που κατάφεραν οι «ροσμπλού» ήταν να πετύχουν το «γκολ της τιμής» με τον Κάστρο στο 83ο λεπτό.