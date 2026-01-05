Το top-10 της αγωνιστικής με Έλληνες, γκολάρες και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Σούπερ ντεμπούτο ως βασικός ο Κωστούλας

Μερικά εκατοστά από το τέλειο ήταν το full-debut του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον. Ο 19χρονος Έλληνας έπαιξε για πρώτη φορά βασικός στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Μπέρνλι και αφού είδε καταπληκτικό γκολ του να ακυρώνεται για εκατοστά, τελικά έδωσε την ασίστ για το 1-0. Στο δεύτερο μέρος έκανε το γνωστό pressing, έκλεψε και λίγο έλειψε να σκοράρει και ολοκλήρωσε την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός έπειτα από 71 λεπτά στο AMEX.

Three points to start 2026 🎯

Let’s keep pushing.

Happy New Year 🔵⚪️ pic.twitter.com/aOPvmkjDwM — Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) January 3, 2026



Κρατά γερά η Άρσεναλ!

Εξαιρετικές ήταν οι γιορτινές μέρες για την Άρσεναλ, η οποία μετά το 4-1 κόντρα στην Άστον Βίλα, συνέχισε με τεράστια νίκη, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, εκτός έδρας με την Μπόρνμουθ (2-3). Οι Gunners βρέθηκαν πίσω στο σκορ νωρίς από γκάφα του Γκάμπριελ, όμως ο Βραζιλιάνος σέντερ-μπακ επανόρθωσε κάνοντας το 1-1 και ο Ντέκλαν Ράις έβαλε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Premier League δύο γκολ, χαρίζοντας ουσιαστικά μόνος του την τεράστια νίκη.



Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα, πήρε και το ντέρμπι με την Εσπανιόλ

Η Μπαρτσελόνα υπέφερε στο μεγαλύτερο μέρος του εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Εσπανιόλ, όμως κυριολεκτικά στο τέλος έκανε τη «ζημιά» στο καταλανικό ντέρμπι. Οι Blaugrana, είχαν σε εκπληκτική μέρα τον τερματοφύλακά τους, Ζοάν Γκαρθία [πρώην Εσπανιόλ], που έκανε 6 επεμβάσεις και με κάποιο απίθανο τρόπο κράτησε το clean-sheet και με γκολ των Όλμο στο 86’ και «Λέβα» στο 90’ πήραν τεράστιο διπλό (0-2). Το σερί πήγε στο 8/8 στην La Liga και τα διαχοδικά ματς που έχει σκοράρει η ομάδα του Χάνζι Φλικ στο πρωτάθλημα είναι πλέον 39, κορυφαία επίδοση στα μεγάλα πρωταθλήματα.

39 - FC Barcelona have scored in each of their last 39 LaLiga games (105 goals), the best current streak of any team in Europe's top five leagues. Unstoppable. pic.twitter.com/iMk67SFFzq — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2026

📊| Joan Garcia vs Espanyol



- MOTM

- 90 Minutes.

- Clean sheet

- 6 Saves.

- 1.73 xGOT fgot.

- 1.73 Goals Prevented.

- 24/27 (89 %) Accurate Passes

- 7 Recoveries.

- 42 touches.

- 1/1 (100%) Ground duels won.



Via: @FotMob pic.twitter.com/O9gcPrEGBI — Barça Buzz (@Barca_Buzz) January 3, 2026



Σταθερά στην κορυφή της Serie A η Ίντερ

Δύο μέρες ήταν πολλές στην κορυφή για την Μίλαν, αφού η Ίντερ έκανε το καθήκον της εντός έδρας κόντρα στην Μπολόνια και επέστρεψε εκεί. Οι Nerazzurri με γκολ των Ζιελίνσκι, Λαουτάρο, Τουράμ, νίκησαν με 3-1 τους Rossoblu και βρίσκονται και πάλι στο πιο ψηλό σημείο της Serie A έπειτα από 17 παιχνίδια. Σημαντική νίκη για την Νάπολι με το 0-2 στο Olimpico κόντρα στην Λάτσιο.



Θρίαμβος της Ρέιντζερς στο Old Firm με ανατροπή κόντρα στην Σέλτικ

Η Ρέιντζερς είναι πολύ δύσκολα φέτος στο πρωτάθλημα Σκωτίας, όμως το κίνητρο στο derby με την Σέλτικ είναι πάντα τεράστιο. Ειδικά φέτος που υπάρχει η Χαρτς στην κορυφή και μπορεί να κόψει το πρωτάθλημα από την Αιώνια αντίπαλό της. Οι Καθολικοί προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος με τον Γιανγκ Χιούν-Γιουνγκ, όμως οι Τζερς με πρωταγωνιστή τον Τσερμίτι, που έβαλε τα καθοριστικά γκολ, το γύρισαν σε 1-3 στην επανάληψη. Έμεινε στο -6 από το Νο1 η Σέλτικ, της οποίας οι fans έκαναν σκηνικά διαμαρτυρίας μετά το τέλος.

2010 - Celtic have lost a home league match they were winning at half-time for the first time since October 2010, which was also a 3-1 defeat to Rangers. Crisis. #CELRAN pic.twitter.com/KHEk0sDZXR — OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2026

Thousands of angry Celtic fans have gathered outside Parkhead in protest against the board after today’s 3-1 defeat to Rangers. pic.twitter.com/kFzLTDcTeM — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 3, 2026



Στυγνός εκτελεστης ο Παυλίδης, νέο χατ-τρικ με την Μπενφίκα!

Τι να πει κανείς γι’ αυτόν τον άρρωστο παικταρά, τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας killer πήρε μόνος του το ματς για την Μπενφίκα κόντρα στην Εστορίλ βάζοντας και τα 3 γκολ στο Da Luz (3-1). Το πρώτο μάλιστα ήταν με πλασέ παγκόσμιας κλάσης με λόμπα από πλάγια και όλα τα replay δεν είναι αρκετά. Παρότι η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν είναι κοντά στην κορυφή, ο 27χρονος δεν λέει να βάλει στη θήκη του το «αυτόματο», έχει πλέον 17/17 στο πρωτάθλημα και 21 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό ήταν το 3ο χατ-τρικ του φέτος με τους Αετούς και 5ο από τη μέρα που τον απέκτησαν. Συνολικά, μετρά 88 αγώνες, 53 γκολ και 14 ασίστ. Υπερπαίκτης.

O suspeito do costume 🕵️‍♂️ a tirar o chapéu 😌



Qual foi a tua reação a este golo de Pavlidis? 🇬🇷



📹BTV pic.twitter.com/XpALvbIA5I — Liga Portugal (@ligaportugal) January 3, 2026

🇬🇷Vangelis Pavlidis aponta o 3.º hat-trick nesta temporada, o melhor registo numa época pelas águias.



Soma 5 hat-tricks de águia ao peito:

Estoril [C]

Moreirense [F]

FC Arouca [C]

FC Porto [F]

Barcelona [C] pic.twitter.com/Pg4D9sb0Fh — Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026



Η Τσέλσι έριξε «σφαλιάρα» στην Σίτι στο 94'

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στους 4 βαθμούς από την κορυφή και την Άρσεναλ η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αν και προηγήθηκε στο πρώτο μέρος κόντρα στην Τσέλσι, δέχθηκε ισχυρό πλήγμα στις καθυστερήσεις. Οι Πολίτες άνοιξαν το σκορ στο πρώτο μέρος με τον Ράιντερς, όμως στο 94' ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε για το τελικό 1-1 έπειτα από φάση διαρκείας και άφησε το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα στο -6 από το Νο1 της Premier League έπειτα από 20 αγωνιστικές.

90+4. Enzo Fernandez scores for Chelsea.



🩵 1-1 🔵 — Manchester City (@ManCity) January 4, 2026



Διασυρμός για την Σεβίλλη, κράξιμο από τους οπαδούς για την ομάδα του Αλμέιδα

Με ήττα έκλεισε το 2025 για την Σεβίλλη, με ήττα ξεκίνησε το 2026 και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Οι Ανδαλουσιάνοι ηττήθηκαν στην έδρα τους με το βαρύ 0-3 από την ουραγό της βαθμολογίας, Λεβάντε, και πλέον βρίσκονται μόλις στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αποδοκίμασαν έντονα για την ντροπιαστική ήττα οι οπαδοί των Ανδαλουσιάνων.

🇪🇸 Sevilla cayó por goleada y Almeyda quedó en la cuerda floja ✖https://t.co/6tCVycX6Bw — Diario Olé (@DiarioOle) January 4, 2026



Αταλάντα τιμώρησε την Ρόμα στην επιστροφή του Γκασπερίνι στο Μπέργκαμο

Η Αταλάντα δεν είναι φέτος η ομάδα που θαυμάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όμως διατηρεί τον τρόπο να παίρνει κάποια μεγάλα ματς. Και ένα τέτοιο ήταν αυτό με την Ρόμα, στην επιστροφή του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στο Μπέργκαμο για πρώτη φορά ως αντίπαλος. Η La Dea σκόραρε νωρίς με τον Σκαλβίνι και κράτησε το 1-0 μέχρι το φινάλε, δείχνοντας στους Giallorossi και τον πρώην τεχνικό ότι θέλουν πολλά ψωμιά για να θεωρηθούν σοβαροί διεκδικητές του τίτλου.

4 - #Atalanta have won four matches in a row against #Roma for the first time in #SerieA; the Nerazzurri have also recorded four straight home wins against the Giallorossi for the first time in the competition. Run. pic.twitter.com/PU11pWoLAb — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 3, 2026



Πρώτη νίκη έπειτα από 20 αγώνες η Γουλβς

Χρειάστηκε να μπει το 2026 και να παίξει το 20ό της ματς στη φετινή Premier League η Γουλβς για να πάρει την πρώτη της νίκη. Θύμα της ομάδας που πλέον προπονεί ο Ρομπ Έντουαρντς, ήταν η Γουέστ Χαμ, η οποία δέχθηκε και τα τρία γκολ από το πρώτο, με τους Αρίας, Τσαν, Μανέ να σκοράρουν για το 3-0 που έμεινε μέχρι το φινάλε. Στους 6 πόντους πλέον οι Λύκοι και το -12 από τη 17 θέση και την Νότιγχαμ Φόρεστ.

The perfect start to 2026! 🙌 pic.twitter.com/qcx1PBJxPD — Wolves (@Wolves) January 3, 2026