Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Βάργκα! (pics)

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Μπαρνάμπας Βάργκα και πλέον, μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους της μεταγραφής του Ούγγρου σέντερ-φορ στην Ένωση.

Ο 31χρονος άσος, «πάτησε» στην Αθήνα με καθυστέρηση, λίγο πριν τις 22:30, λόγω του προβλήματος στον FIR Αθηνών που επηρέασε όλες τις πτήσεις, με την άφιξη του (που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 20:30) να δρομολογεί τις εξελίξεις. Ο Βάργκα αναμένεται από αύριο Δευτέρα (5/12) να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως αφού υπογράψει το συμβόλαιο του, σφραγίζοντας και τυπικά τη συμφωνία του με τον Δικέφαλο, να ανακοινωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Το επόμενο στάδιο είναι να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει της επανέναρξης, ερχόμενος θυμίζουμε στην ΑΕΚ πανέτοιμος και... on fire καθώς στο πρώτο εξάμηνο με την φανέλα της Φερεντσβάρος πέτυχε 20 τέρματα σε 29 παιχνίδια.

Θυμίζουμε πως ο Μπαρνάμπας Βάργκα αποτελούσε τον βασικό στόχο των Ριμπάλτα-Νίκολιτς για την ενίσχυση στη γραμμή κρούσης, καθώς θεωρούν τα χαρακτηριστικά του ιδανικά γι' αυτό που αναζητούσαν και ήθελαν να προσθέσουν στην επίθεση. Το deal με την Φερεντσβάρος δεν ήταν εύκολο με την ΑΕΚ να βγάζει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 5 εκ. ευρώ για να αποστάσει το ναι των Ούγγρων και να βάλει στο δυναμικό της μια μηχανή των γκολ, με τον Βαργκα να μετρά 99 τέρματα την τελευταία τετραετία με την φανέλα των πρωταθλητών Ουγγαρίας.

Το προφίλ του Βάργκα

O Μπαρνάμπας Βάργκα με ύψος 1,85 μ αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Γεννήθηκε στην πόλη Szombathely της Ουγγαρίας στις 25/10/94 και αποτελεί το βαρύ πυροβολικό τόσο της Φερεντσβάρος (113συμ./70 γκολ) όσο και της εθνικής Ουγγαρίας (28 συμ.13 γκολ). Τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο τα έκανε στην Αυστρία όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Έμπεραου για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του.Ειχε δυο εντυπωσιακές σεζόν στην Γκιρμοτ Γκιορ (20/21 και 21/22) με 28 γκολ σε 46 παχνίδια ενώ την περίοδο 2022-2023 έπαιξε με την φανέλα της Πάκσι με την οποία πέτυχε 29 γκολ σε 34 ματς. Εναν χρονο μετά ήρθε η μεταταγραφή του στην Φερεντσβάρος με την οποία πέτυχε την πρώτη του σεζόν (23/24) 29 γκολ σε 40 παιχνίδια (ειχε και 12 ασιστ), τη δεύτερη 21 σε 44 παιχνίδια και φέτος 20 τέρματα στο... πρώτο μισό (σε 29 ματς)!