Το ντέρμπι στο Μάντσεστερ δεν... διεκδίκησε «δάφνες ποιότητας», όμως το φινάλε του ήταν... ακατάλληλο για καρδιακούς, καθώς η Τσέλσι «χτύπησε» στο 90+5' και έτσι, η πρωτοπόρος Άρσεναλ «ξέφυγε» της Σίτι με 6 βαθμούς!

Η Τσέλσι δεν τα παράτησε στο «Etihad Stadium» και πήρε ισοπαλία ψυχολογίας με 1-1 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, δίνοντας την ευκαιρία στην Άρσεναλ να χαμογελάσει και να «ξεφύγει» στην κορυφή με 6 βαθμούς μετά από 20 αγωνιστικές στην Premier League!

Οι «Πολίτες» άσκησαν πίεση λίγο πριν την ανάπαυλα. Αρχικά (39'), το φαλτσαριστό σουτ του Χάαλαντ σταμάτησε στο δοκάρι του Γιόργκενσεν, όμως στο 42' νικήθηκε από τον Ρέιντερς, ο οποίος έκλεψε έξω από την περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό (!) για το 1-0.

«Ψυχρολουσία» στο 50' για τον Πεπ Γκουαρδιόλα που είδε τον Γκβάρντιολ να αποχωρεί τραυματίας ύστερα από τάκλιν του Γκουστό, ενώ στο 81' έχασε και τον Ρουμπέν Ντίας!

Οι επικίνδυνες στιγμές ήταν συνολικά λιγοστές, όμως το 1-0 «ρευστό» και η Τσέλσι βρήκε την κατάλληλη στο 90+5' χάρη στο κοντινό πλασέ του Έντσο Φερνάντες (1-1) έπειτα από αδυναμία του Ντέλαπ να πλασάρει και της άμυνας να απομακρύνει το γύρισμα του Γκουστό.

Η ισοπαλία έφερε τους «μπλε» στην 5η θέση με 31 βαθμούς, όσους η Γιουνάιτεντ, στο -3 από την 4η Λίβερπουλ, αλλά στο -17 από την κορυφή! Τουλάχιστον, ο υπηρεσιακός Καλούμ ΜακΦάρλαν πανηγύρισε έναν βαθμό που απέτυχαν να πάρουν οι Έντσο Μαρέσκα και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τις προηγούμενες δυο σεζόν κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι!

Δείτε εδώ τα highlights του Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι 1-1: