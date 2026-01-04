Ο κύβος ερρίφθη: Αυτός θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι...

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Equipe, ο Λίαμ Ροσίνιορ πετάει ήδη για Λονδίνο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των μπλέ.

Στην λύση του Λίαμ Ροσίνιορ καταλήγει η Τσέλσι για την διάδοχη κατάσταση του Έντσο Μαρέσκα σύμφωνα με πληροφορίες της Equipe.

Ο Άγγλος τεχνικός της Στρασμπούρ (θυγατρική της Τσέλσι) εθεάθη στο αεροδρόμιο του Στρασβούργου, μαζί με τον πρόεδρο των Αλσατών Μαρκ Κελέρ και σύμφωνα με πληροφορίες πετάξαν μαζί για Λονδίνο με σκοπό να ολοκληρώσουν την συμφωνία με τους μπλε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα, αλλά η προφορική συμφωνία θεωρείται πολύ δύσκολο να σπάσει, με την Στρασμπούρ να στρέφεται στο πρόσωπο του προπονητή της Μινεσότα, Έρικ Ράμσεϊ για να καλύψει το κενό που προέκυψε στον πάγκο της...