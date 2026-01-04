Η Τορίνο έβαλε... φωτιά στη «μάχη» του υποβιβασμού

H Tορίνο πανηγύρισε σπουδαία νίκη εκτός έδρας νίκη με 0-3 κόντρα στην Βερόνα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Serie A.

Η Βερόνα «καιγόταν» για το «τρίποντο», ωστόσο, η Τορίνο ήταν η ομάδα που έφυγε με τη νίκη (3-0) από το «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι». Επί της ουσίας η «γκρανάτα»... καθάρισε με την παραμονή της και ταυτόχρονα έβαλε «φωτιά» στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού με τις τρεις τελευταίες ομάδες να έχουν από 12 βαθμούς!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Κάλιαρι-Μίλαν 0-1

(50' Λεάο)

Κόμο-Ουντινέζε 1-0

(18΄ πεν. Ντα Κούνια)

Τζένοα-Πίζα 1-1

(15' Κολόμπο - 38' Λερις)

Σασουόλο-Πάρμα 1-1

(12' Τόρστβεντ - 24' Πελεγκρίνο)

Γιουβέντους-Λέτσε 1-1

(49' ΜακΚένι - 45'+2 Μπάντα)

Αταλάντα-Ρόμα 21:45

Λάτσιο-Νάπολι 0-2

(13' Σπινατσόλα, 32' Ραχμάνι)

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 1-0

(90'+2 Κιν)

Βερόνα-Τορίνο 0-3

(10' Σιμεόνε, 87' Κασαντέι, 90'+1 Νιέ)

Ίντερ-Μπολόνια 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Μίλαν 38

Νάπολι 37

Ίντερ 36 -16αγ.

Ρόμα 33

Γιουβέντους 33

Κόμο 30 -17αγ.

Μπολόνια 26 -16αγ.

Λάτσιο 24

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22

Κρεμονέζε 21

Πάρμα 18 -17αγ.

Κάλιαρι 18

Λέτσε 17 -17αγ.

Τζένοα 15

Βερόνα 12 -17αγ.

Φιορεντίνα 12

Πίζα 12