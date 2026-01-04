Ολυμπιακός: Το διάστημα που θα απουσιάσει ο Ελ Κααμπί μετά την πρόκριση του Μαρόκου

Το Μαρόκου προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρέτεινε το διάστημα της απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Ο στράικερ των Πειραιωτών μπορεί να μην σκόραρε αυτή τη φορά απέναντι στην Τανζανία, αλλά το Μαρόκο με τέρμα του Μπραχίμ Ντίαθ πανηγύρισε τη νίκη και ταυτόχρονα πήρε την πρόκριση για τους «8» του Κόπα Άφρικα.

Η πρόκριση του Μαρόκου στα προημιτελικά του θεσμού σημαίνει πρακτικά ότι ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει από το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στις 10/1, καθώς μία ημέρα νωρίτερα η πατρίδα του θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καμερούν ή Νότια Αφρική στους «8».

Αν τελικά το Μαρόκο καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (14/01), τότε ο 32χρονος φορ των «ερυθρόλευκων» δεν θα προλάβει την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ ή τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (14/01).

Τέλος, σε περίπτωση που οι Μαροκινοί φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Ελ Κααμπί θα δώσει το παρών σίγουρα σε δύο ακόμα παιχνίδια με την εθνική του ομάδα, καθώς ο μικρός τελικός του Κόπα Άφρικα θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου και ο τελικός στις 18 Γενάρη.

Έτσι, δεν θα προλάβει το ματς με τον Αστέρας Aktor στις 17 του μηνός και θα κάνει αγώνα... δρόμου για να είναι διαθέσιμος στο μεγάλο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League στις 20/1.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού τον Ιανουάριο:

10/1: Ατρόμητος – Ολυμπιακός

14/1: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος (Κύπελλο)

17/1: Αστέρας – Ολυμπιακός

20/1: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (Champions League)

24/1: Ολυμπιακός – Βόλος

28/1: Άγιαξ – Ολυμπιακός (Champions League)