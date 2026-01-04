Μπρεστ και Χάβρη εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους και πήραν σημαντικές νίκες

Η Μπρεστ πανηγύρισε σημαντική νίκη με 2-0 κόντρα στην Οσέρ, ενώ η Χάβρη πήρε σπουδαίο εντός έδρας «τρίποντο» απένατι στην Ανζέρ με 2-1.

Η Μπρεστ νίκησε με 2-0 την εκ των ουραγών, Οσέρ, και ξέφυγε ακόμη περισσότερο από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας, ενώ βαθιά ανάσα πήρε και η Χάβρη που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στην αναμέτρηση με την Ανζέρ (2-1).

Αντίθετα, η Λοριάν «σκόνταψε» την έδρα της με την τελευταία της κατάταξης, Μετς (1-1), χάνοντας την ευκαιρία να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο από το τιμ των ομάδων που κινδυνεύουν.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τουλούζ-Λανς 0-3

(57' Σαΐντ, 85' Τόμασον, 90'+5 Γκάνιου)

Μονακό-Λιόν 1-3

(45'+3 Κουλιμπαλί - 38', 57' Σουλτς, 79' Βινίσιους)

Νις-Στρασμπούρ 1-1

(54' Γουαχί - 13' πέν. Πανιτσέλι)

Λιλ-Ρεν 0-2

(49' Φρανκόφσκι, 59' Μέρλιν)

Μαρσέιγ-Ναντ 0-2

(31' Σεντόνζ, 88' πέν. Καμπελά)

Μπρεστ-Οσέρ 2-0

(33' Αζόρκ, 79' Τσοτάρ)



Χάβρη-Ανζέρ 2-1

(21' Κετάν, 81' Ομπούγκου - 55' Μουτόν)

Λοριάν- Μετς 1-1

(73' Ντιενγκ - 29' Σανέ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Παρί FC 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Λανς 40

Παρί Σεν Ζερμέν 36 -16αγ.

Μαρσέιγ 32

Λιλ 32

Ρεν 30

Λιόν 30

Στρασμπούρ 24

Τουλούζ 23

Μονακό 23

Ανζέ 22

Μπρεστ 22

Λοριάν 19

Χάβρη 18

Νις 18

Παρί FC 16 -16αγ.

Ναντ 14

Οσέρ 12

Μετς 12