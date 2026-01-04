Μπρεστ και Χάβρη εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους και πήραν σημαντικές νίκες

Η Μπρεστ νίκησε με 2-0 την εκ των ουραγών, Οσέρ, και ξέφυγε ακόμη περισσότερο από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας, ενώ βαθιά ανάσα πήρε και η Χάβρη που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στην αναμέτρηση με την Ανζέρ (2-1).
Αντίθετα, η Λοριάν «σκόνταψε» την έδρα της με την τελευταία της κατάταξης, Μετς (1-1), χάνοντας την ευκαιρία να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο από το τιμ των ομάδων που κινδυνεύουν.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Τουλούζ-Λανς 0-3
(57' Σαΐντ, 85' Τόμασον, 90'+5 Γκάνιου)
Μονακό-Λιόν 1-3
(45'+3 Κουλιμπαλί - 38', 57' Σουλτς, 79' Βινίσιους)
Νις-Στρασμπούρ 1-1
(54' Γουαχί - 13' πέν. Πανιτσέλι)
Λιλ-Ρεν 0-2
(49' Φρανκόφσκι, 59' Μέρλιν)
Μαρσέιγ-Ναντ 0-2
(31' Σεντόνζ, 88' πέν. Καμπελά)
Μπρεστ-Οσέρ 2-0
(33' Αζόρκ, 79' Τσοτάρ)
Χάβρη-Ανζέρ 2-1
(21' Κετάν, 81' Ομπούγκου - 55' Μουτόν)
Λοριάν- Μετς 1-1
(73' Ντιενγκ - 29' Σανέ)
Παρί Σεν Ζερμέν-Παρί FC 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)
Λανς 40
Παρί Σεν Ζερμέν 36 -16αγ.
Μαρσέιγ 32
Λιλ 32
Ρεν 30
Λιόν 30
Στρασμπούρ 24
Τουλούζ 23
Μονακό 23
Ανζέ 22
Μπρεστ 22
Λοριάν 19
Χάβρη 18
Νις 18
Παρί FC 16 -16αγ.
Ναντ 14
Οσέρ 12
Μετς 12