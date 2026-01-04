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Μπρεστ και Χάβρη εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους και πήραν σημαντικές νίκες

Ποδόσφαιρο
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Η Μπρεστ πανηγύρισε σημαντική νίκη με 2-0 κόντρα στην Οσέρ, ενώ η Χάβρη πήρε σπουδαίο εντός έδρας «τρίποντο» απένατι στην Ανζέρ με 2-1.

Η Μπρεστ νίκησε με 2-0 την εκ των ουραγών, Οσέρ, και ξέφυγε ακόμη περισσότερο από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας, ενώ βαθιά ανάσα πήρε και η Χάβρη που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στην αναμέτρηση με την Ανζέρ (2-1).

Αντίθετα, η Λοριάν «σκόνταψε» την έδρα της με την τελευταία της κατάταξης, Μετς (1-1), χάνοντας την ευκαιρία να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο από το τιμ των ομάδων που κινδυνεύουν.    

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τουλούζ-Λανς             0-3
(57' Σαΐντ, 85' Τόμασον, 90'+5 Γκάνιου)

Μονακό-Λιόν              1-3
(45'+3 Κουλιμπαλί - 38', 57' Σουλτς, 79' Βινίσιους)

Νις-Στρασμπούρ           1-1
(54' Γουαχί - 13' πέν. Πανιτσέλι)

Λιλ-Ρεν                  0-2
(49' Φρανκόφσκι, 59' Μέρλιν)

Μαρσέιγ-Ναντ             0-2
(31' Σεντόνζ, 88' πέν. Καμπελά)

Μπρεστ-Οσέρ              2-0
(33' Αζόρκ, 79' Τσοτάρ)
             
Χάβρη-Ανζέρ              2-1
(21' Κετάν, 81' Ομπούγκου - 55' Μουτόν)              

Λοριάν- Μετς             1-1
(73' Ντιενγκ - 29' Σανέ)      

Παρί Σεν Ζερμέν-Παρί FC 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Λανς            40 
Παρί Σεν Ζερμέν 36 -16αγ.
Μαρσέιγ         32 
Λιλ             32 
Ρεν             30 
Λιόν            30 
Στρασμπούρ      24 
Τουλούζ         23 
Μονακό          23 
Ανζέ            22
Μπρεστ          22
Λοριάν          19
Χάβρη           18
Νις             18 
Παρί FC         16 -16αγ.
Ναντ            14 
Οσέρ            12
Μετς            12

Μπρεστ και Χάβρη εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους και πήραν σημαντικές νίκες