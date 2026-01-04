ΑΕΚ: Με καθυστέρηση φτάνει ο Βάργκα στην Αθήνα (pic)

Το πρόβλημα στον FIR Αθηνών, όπως ήταν φυσικό, επηρέασε και την πτήση του Μπαρνάμπας Βάργκα από Βουδαπέστη και έτσι ο Ούγγρος σέντερ φορ, που έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ, φτάνει με καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής που ήταν προγραμματισμένο να πατήσει Ελλάδα στις 20:30, αναμένεται να φτάσει στις 22:30. Η άφιξη του, θα σηματοδοτήσει και την τυπική ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ, μετά τα ιατρικά και τις υπογραφές που πάνε για αύριο Δευτέρα.

Θυμίζουμε το deal ανάμεσα σε ΑΕΚ - Φερεντσβαρος έκλεισε περίπου στα 5 εκ. ευρώ, με την Ένωση να βάζει στο δυναμικό της μια μηχανή των γκολ, με τον Βαργκα να μετρά 99 τέρματα την τελευταία τετραετία με την φανέλα των πρωταθλητών Ουγγαρίας.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα (νωρίτερα) στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης όσο βρισκόταν εν αναμονή της πτήσης του για Αθήνα.

Αυτός είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα

O Μπαρνάμπας Βάργκα με ύψος 1,85 μ αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Γεννήθηκε στην πόλη Szombathely της Ουγγαρίας στις 25/10/94 και αποτελεί το βαρύ πυροβολικό τόσο της Φερεντσβάρος (113συμ./70 γκολ) όσο και της εθνικής Ουγγαρίας (28 συμ.13 γκολ). Τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο τα έκανε στην Αυστρία όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Έμπεραου για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του.

Ειχε δυο εντυπωσιακές σεζόν στην Γκιρμοτ Γκιορ (20/21 και 21/22) με 28 γκολ σε 46 παχνίδια ενώ την περίοδο 2022-2023 έπαιξε με την φανέλα της Πάκσι με την οποία πέτυχε 29 γκολ σε 34 ματς. Εναν χρονο μετά ήρθε η μεταταγραφή του στην Φερεντσβάρος με την οποία πέτυχε την πρώτη του σεζόν (23/24) 29 γκολ σε 40 παιχνίδια (ειχε και 12 ασιστ), τη δεύτερη 21 σε 44 παιχνίδια και φέτος 20 τέρματα στο... πρώτο μισό (σε 29 ματς)!