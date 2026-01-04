Με μυθική εμφάνιση και ένα ανεπανάληπτο καρέ, ο Γκονζάλο Γκαρσία έζησε ένα μοναδικό βράδυ στο θριαμβευτικό 5-1 επί της Μπέτις.

Το πρόβλημα έμοιαζε άλυτο; Πως θα μπορούσε να αντικαταστήσει η Ρεάλ Μαδρίτης τα γκολ του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος φέτος ήταν η μισή ομάδα μπροστά;

Τελικά, οι απαντήσεις δόθηκαν από μόνες τους στο γήπεδο.

Το άστρο του Γκονζάλο Γκαρσία ανέτειλε στο καλοκαιρινό παγκόσμιο συλλόγων, ωστόσο μέσα στην σεζόν δεν πήρε πολλές ευκαιρίες.

Ο Ισπανός ξεκίνησε στην κορυφή της επίθεσης και έζησε ένα ονειρεμένο βράδυ. Ο 21χρονος φορ ντύθηκε... Ραούλ και με τέσσερα γκολ σπάνιας κλάσης οδήγησε την βασίλισσα στο ευρύ 5-1 επί της Μπέτις.

Με έξυπνη κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκονζάλο Γκαρσία έκανε το 1-0 (20'), όμως κρατούσε το καλύτερο για την συνέχεια.

Με φοβερό βολέ εκτός περιοχής διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του (50'), ενώ με εντυπωσιακό τακουνάκι έφτασε στο χατ-τρικ στο 82ο λεπτό.

Μόνο που ο αχόρταγος Ισπανός ήθελε να βάλει και το κερασάκι στην τούρτα, με το 5-1 στο 93ο λεπτό. Ένα ακόμα παιδί των ακαδημιών (Ραούλ Ασένσιο) σκόραρε κι αυτός στο 56ο λεπτό, ενώ για την απογοητευτική Μπέτις, το γκολ της τιμής ήρθε από τον Ερνάντες (66'), ο οποίος είχε μειώσει προσωρινά σε 3-1.