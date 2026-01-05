Η ΑΕΚ ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο το παιχνίδι της... από αέρος!

Η ΑΕΚ με την προσθήκη του Μπαρνάμπας Βάργκα ισχυροποιεί έναν τομέα στον οποίο ήδη είναι πολύ δυνατή εντάσσοντας στη μηχανή της, έναν σέντερ-φορ που μοιάζει ανίκητος με την μπάλα ψηλά!

Είναι χαρακτηριστικό, πως από τα 20 τέρματα που έχει πετύχει την φετινή σεζόν ο Βάργκα σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της Φερεντσβάρος, τα 12 είναι με το κεφάλι. Τα 7 με σουτ, ενώ έχει σκοράρει μόλις μια φορά με εκτέλεση πέναλτι.

Εξίσου εντυπωσιακοί, είναι οι ρυθμοί που σκοράρει με το κεφάλι και σε επίπεδο εθνικής ομάδας, καθώς τα 3 από τα 5 γκολ που πέτυχε - σε σύνολο πέντε αγώνων για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου - ήταν με το κεφάλι. Τα δυο εξ αυτών μάλιστα, απέναντι στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο με εντυπωσιακές κινήσεις και εκτελέσεις!

Η ικανότητα του Βάργκα στο ψηλό παιχνίδι λοιπόν, είναι δεδομένη. Θεωρητικά, μιλάμε για το πιο δυνατό του σημείο. Καθώς το συχνό φαινόμενο να σκοράρει με το κεφάλι δεν είναι μόνον φετινό αλλά το συναντάμε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα καριέρας του. Η οποία, έφτασε στην κορύφωση της την τελευταία 4ετία όπου αγωνίστηκε στην Φερεντσβάρος με εντυπωσιακά ποσοστά στο σκοράρισμα έχοντας πετύχει 99 τέρματα σε 3,5 σεζόν, αριθμοί που έκαναν την ΑΕΚ να βγάλει περίπου 5 εκ. ευρώ από τα ταμεία της για να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα»!

Η ΑΕΚ «ξεκλείδωσε» πολλά ματς από… ψηλά - Ο Βάργκα την κάνει αχτύπητη!

Με την προσθήκη του Μπαρνάμπας Βάργκα η ΑΕΚ βάζει στην επιθετική της γραμμή στοιχεία που της έλειπαν αλλά παράλληλα, ισχυροποιεί και τομείς που ήδη είναι δυνατή. Ένας από αυτούς, το παιχνίδι με την μπάλα ψηλά. Η Ένωση, «ξεκλείδωσε» πολλά ματς στο πρώτο εξάμηνο φέρνοντας την μπάλα σωστά στην περιοχή σημαδεύοντας κάποιο κεφάλι, είτε μέσω στατικών φάσεων είτε σε σετ παιχνίδι. Εχοντας, την μεσοεπιθετική ποιότητα/ικανότητα ατομικά να το κάνει αλλά και τους αυτοματισμούς για να ταϊστουν σωστά οι παίκτες μέσα στο κουτί...

Μην ξεχνάμε, πως η ΑΕΚ λυτρώθηκε στο τελευταίο ματς με τον ΟΦΗ από την κεφαλιά του Γιόβιτς ο οποίος αξιοποίησε ένα χτύπημα κόρνερ του Μαρίν, έκανε την μεγάλη ανατροπή με την Κραϊόβα χάρη σε δυο κεφαλιές των Βίντα και Κουτέσα, με τους Μαρίν (κόρνερ) - Ελίασον (σέντρα) να φέρνουν την μπάλα σωστά στην αντίπαλη περιοχή.

Επίσης, άνοιξε το σκορ στη Λεωφόρο από μια κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ και μια σέντρα ακριβείας του Ρότα προς το κεφάλι του Γιόβιτς, ενώ βρήκε λύση με τον Άρη χάρη στην ατομική ενέργεια και την σέντρα του Μάνταλου που σημάδεψε το κεφάλι του Ζίνι. Αν πάμε ακόμα πιο πίσω, υπάρχουν τα δυο ματς με Βόλο και Αστέρα που τα καθάρισε με ισάριθμες κεφαλιές ο Πιερό ο οποίος είχε αξιοποιήσει την σέντρα του Ελίασον και το κόρνερ του Μάνταλου αντίστοιχα, ακόμα και στο θρίλερ με την Κηφισιά το 2-2 το είχε πετύχει ο Γιόβιτς με το κεφάλι από σέντρα του Κουτέσα. Τέλος, με γκολ από... ψηλά, ήρθε και η νίκη επί της Μπερ Σεβά στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πρώτο ματς, χάρη στην κεφαλιά του Ρέλβας από την εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου.

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα επιβεβαιώνουν πως η ΑΕΚ «ξεκλείδωσε» πάρα πολλά και σημαντικά παιχνίδια χτυπώντας από αέρος, διαθέτοντας ήδη μια σειρά από ποδοσφαιριστές πολύ ικανούς στο ψηλό παιχνίδι όπως είναι οι Ρέλβας, Γιόβιτς, Βίντα, Μουκουντί, Ζίνι. Με την προσθήκη του ικανότατου κεφαλοσφαιριστή Μπαρνάμπας Βάργκα, ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο το παιχνίδι της και γίνεται σχεδόν αχτύπητη!