Υπάρχει ζωή στον... πλανήτη Φιορεντίνα, με τον Κεν στις καθυστερήσεις να δίνει τη νίκη (1-0) στην Φιορεντίνα κόντρα στην Κρεμονέζε εντός έδρας.

Οι «βιόλα» ξεκίνησαν ιδανικά το 2026, παίρνοντας τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Κρεμονέζε εντός έδρας για την 18η αγωνιστική της Serie A. Η Φιορεντίνα ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στην Κρεμονέζε και τελικά πήρε αυτό που δικαιούταν με τέρμα του Κεν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης. Με αυτή τη νίκη η ομάδα της Φλωρεντίας έφτασε τους 12 βαθμούς και βρίσκεται σε τριπλή ισοβαθμία στις τρεις τελευταίες θέσεις του ιταλικού πρωταθλήματος, παρέα με την Πίζα και την Βερόνα. Η Κρεμονέζε από πλευράς της δεν κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας και έμεινε στην 12η θέση της Serie A με 21 πόντους στην συγκομιδή της.