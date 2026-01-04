Η Περσίμπ αρνήθηκε πρόταση της Πεσκάρα για τον Φεντερίκο Μπάρμπα που θέλει και ο Άρης

Τι αναφέρουν σε Ινδονησία και Ιταλία για τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό, Φεντερίκο Μπάρμπα που βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη.

Πιο αναλυτικά:

«Η Περσίμπ Μπαντούνγκ φέρεται να απέρριψε την πρώτη προσφορά από την ιταλική ομάδα της Serie B, Πεσκάρα, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ο κεντρικός αμυντικός θα παραμείνει σημαντικό κομμάτι της ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν παρά την δηλωμένη επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην Ιταλία».

Στην άμυνα, υπάρχει επίσης η επιλογή του Φεντερίκο Μπάρμπα (32), ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή για την Πέρσιμπ στην Ινδονησία και κέρδισε την άνοδο στη Serie A με τον Ιντζάγκι στην Μπενεβέντο το 2020. Ο Μπάρμπα έχει συμβόλαιο που του επιτρέπει να φύγει δωρεάν εάν λάβει προσφορά από την Ιταλία»