«Μπλόκο» της Λιντς στην... προβληματική Γιουνάιτεντ

H Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τα κατάφερε στην έδρα της Λιντς, παραχωρώντας ισοπαλία με 1-1 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από την έδρα της Λιντς, η οποία στάθηκε πολύ καλά αμυντικά και απέσπασε σπουδαίο βαθμό στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Premier League.

Στο πρώτο μέρος το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με την Γιουνάιτεντ να έχει ελαφρά υπεροχή σε σχέση με τους γηπεδούχους.

Η Λιντς ήταν αυτή που ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με τέρμα του Άαρονσον στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ όμως έβγαλε στη συνέχεια αντίδραση και μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Κούνια με ωραίο τελείωμα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα.

Μέχρι το φινάλε το σκορ δεν άλλαξε παρά την πίεση της Γιουνάιτεντ και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Η Γιουνάιτεντ ανέβηκε στους 31 βαθμούς και στην πέμπτη θέση, ενώ η Λιντς είναι 16η με 22.