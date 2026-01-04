Άρης: Μέρος του προγράμματος για Δώνη και Σούντμπεργκ

Στην πρωινή προπόνηση της Κυριακής, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές του Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση της Τρίτης με τον Παναιτωλικό (06/01, 15:00) για τα Play-offs του «Κυπέλλου Ελλάδας Betsson».

Στην πρωινή προπόνηση της Κυριακής, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης.

Ο Τάσος Δώνης συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ο Νοά Σούντμπεργκ έκανε κομμάτι της προπόνησης, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ συνέχισε το πρόγραμμά του.

Αύριο, Δευτέρα, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης."