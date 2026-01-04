Καλεί σε συγκέντρωση τις Ενώσεις ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος

Σε αντιπολιτευτικό ρόλο στην ΕΠΟ περνάει η παράταξη του Γιάννη Παπαδόπουλου που εδώ κι ένα χρόνο συμπορεύεται με τον Ολυμπιακό.

Μετά το πέναλτι, την κόκκινη και τα 11 λεπτά καθυστέρηση που πήρε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Κηφισιά, ξέσπασε κατά του Λανουά και της Ομοσπονδίας θεωρώντας υπεύθυνη τη διαιτησία και ζητώντας παραδειγματικές τιμωρίες του διαιτητή Ευαγγέλου, που προφανώς δεν υπήρξαν ποτέ.

Πέρασε στην αντεπίθεση και δείχνει ότι θα πάει στο… αντάρτικο διαχωρίζοντας πλέον τη θέση του με τη διοίκηση στο πάρκο Γουδή. Την προσεχή Παρασκευή (09/01) λοιπόν προγραμματίζεται συγκέντρωση με πρόσκληση που απευθύνει ο γνωστός για τη δράση του στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιάννης Παπαδόπουλος.

Πρόσκληση έχουν λάβει όσες Ενώσεις πρόσκεινται στον Ολυμπιακό αλλά και κάποιες που είχε πάρει προσωπικά υπό την σκέπη του όταν ήταν προηγουμένως στην ΑΕΚ.

Ερωτηματικό βέβαια παραμένει πόσες θα δώσουν το παρών. Ωστόσο αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το πού πηγαίνει η κατάσταση συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς υπάρχουν βολές από τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Ολυμπιακού και προς την πλευρά του ΠΑΟΚ.

Σαφέστατα δημιουργείται ένας νέος χάρτης στη Super League, ωστόσο πρέπει να τονιστεί πως η διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση εμφανίζεται ισχυρή και συμπαγής, με την συντριπτική πλειοψηφία των Ενωσεων να τη στηρίζουν.