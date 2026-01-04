Ο Παπαπέτρου σφυρίζει στην Τούμπα, Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης

Διεθνείς διαιτητές και στα τέσσερα παιχνίδια των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όρισε η ΚΕΔ.

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο ορίστηκε ο Παπαπέτρου, ενώ το Άρης-Παναιτωλικός θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος. Ο Τσακαλίδης στο Βόλος-Κηφισιά και ο Παπαδόπουλος στο ΟΦΗ-Αστέρας. Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες είναι νοκ άουτ και δεν υπάρχει παράταση, αλλά απευθείας πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια:

Αναλυτικά οι διαιτητές των πλέι οφ του Κυπέλλου:

Άρης – Παναιτωλικός (6/1, 15:00)

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Ανδρέας Μειντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος: Χρήστος Βεργέτης

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας

Βόλος – Κηφισιά (6/1, 17:30)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης, Ηλίας Κωνσταντίνου

4ος: Γεώργιος Κόκκινος

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (6/1, 20:00)

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλιάκας

4ος: Δημήτριος Μόσχου

VAR: Φώτιος Πολυχρόνης

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (7/1, 17:00)

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Γεώργιος Στεφανής, Θωμάς Βαλιώτης

4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου

AVAR: Παναγιώτης Κουκουλάς