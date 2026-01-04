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Ο Παπαπέτρου σφυρίζει στην Τούμπα, Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης

Ποδόσφαιρο
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Διεθνείς διαιτητές και στα τέσσερα παιχνίδια των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όρισε η ΚΕΔ. 

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο ορίστηκε ο Παπαπέτρου, ενώ το Άρης-Παναιτωλικός θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος. Ο Τσακαλίδης στο Βόλος-Κηφισιά και ο Παπαδόπουλος στο ΟΦΗ-Αστέρας. Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες είναι νοκ άουτ και δεν υπάρχει παράταση, αλλά απευθείας πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια: 

Αναλυτικά οι διαιτητές των πλέι οφ του Κυπέλλου:

Άρης – Παναιτωλικός (6/1, 15:00)
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Ανδρέας Μειντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης
4ος: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας

Βόλος – Κηφισιά (6/1, 17:30)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης, Ηλίας Κωνσταντίνου
4ος: Γεώργιος Κόκκινος
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (6/1, 20:00)
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλιάκας
4ος: Δημήτριος Μόσχου
VAR: Φώτιος Πολυχρόνης
AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (7/1, 17:00)
Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος
Βοηθοί: Γεώργιος Στεφανής, Θωμάς Βαλιώτης
4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος
VAR: Άγγελος Ευαγγέλου
AVAR: Παναγιώτης Κουκουλάς

Ο Παπαπέτρου σφυρίζει στην Τούμπα, Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης