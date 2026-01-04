Στρακόσα και Τζολάκης στην κορυφαία πεντάδα της Ευρώπης στην κατηγορία «clean sheets» για το 2025! (pic)

Σημαντική διάκριση για τους Θωμά Στρακόσα και Κωνσταντίνο Τζολάκη καθώς οι δυο τερματοφύλακες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού βρίσκονται στην κορυφαία πεντάδα της Ευρώπης στην κατηγορία «clean sheets» για το 2025, όπως φαινεται από τη λίστα του Transfermarkt.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ της Ένωσης, που εξελίσσεται φέτος σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, βάζοντας τη δική του σφραγίδα στα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Δικέφαλος, κράτησε 22 φορές την εστία του καθαρή σε 45 παιχνίδια μέσα στο 2025 και καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες του έτους που έφυγε. 22 «clean sheets» μέτρησε και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού (σε 45 παιχνίδια), η παρουσία του οποίου κάτω από τα ερυθρόλευκα γκολπόστ, παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην πορεια των Πειραιωτών.

Να σημειώσουμε πως πάνω από τους Στρακόσα-Τζολάκη στην σχετική κατάταξη βρίσκονται οι Κόμπελ, Ντοναρούμα και Τρουμπίν, με 23, 24 και 26 clean sheets αντίστοιχα.