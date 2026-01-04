Στρακόσα και Τζολάκης στην κορυφαία πεντάδα της Ευρώπης στην κατηγορία «clean sheets» για το 2025! (pic)

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ της Ένωσης, που εξελίσσεται φέτος σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, βάζοντας τη δική του σφραγίδα στα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Δικέφαλος, κράτησε 22 φορές την εστία του καθαρή σε 45 παιχνίδια μέσα στο 2025 και καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες του έτους που έφυγε. 22 «clean sheets» μέτρησε και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού (σε 45 παιχνίδια), η παρουσία του οποίου κάτω από τα ερυθρόλευκα γκολπόστ, παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην πορεια των Πειραιωτών.
Να σημειώσουμε πως πάνω από τους Στρακόσα-Τζολάκη στην σχετική κατάταξη βρίσκονται οι Κόμπελ, Ντοναρούμα και Τρουμπίν, με 23, 24 και 26 clean sheets αντίστοιχα.