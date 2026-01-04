ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει ο Πέλκας - Τα νεότερα από τους τραυματίες

Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Δημήτρης Πέλκας, με το απουσιολόγιο του ΠΑΟΚ να αδειάζει ενόψει Ατρομήτου.

Τα ευχάριστα νέα συνεχίζονται για τον Δικέφαλο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει τον Δημήτρη Πέλκα να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με δουλειά στη φυσική κατάσταση μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ακολούθησαν ασκήσεις κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε οικογενειακό διπλό.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν έκανε ατομικό στο γήπεδο, ο Λούκα Ιβανούσετς δούλεψε στο γυμναστήριο, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Τη Δευτέρα (05.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00.