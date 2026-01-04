ΑΕΚ: Το βράδυ αναμένεται στην Αθήνα ο Βάργκα

Ημέρα άφιξης του Μπαρνάμπας Βάργκα η σημερινή στην ΑΕΚ με τον διεθνή Ούγγρο επιθετικό να αναμένεται στην Αθήνα το βράδυ.

Πιο συγκεκριμένα η προγραμματισμένη άφιξη του είναι για τις 20:30 και πλέον μένει να δούμε αν αυτή θα επηρεαστεί και θα καθυστερήσει λόγω των προβλημάτων στον εναέριο χώρο της Ελλάδας.

Σε κάθε περίπτωση πλέον μετράμε αντίστροφα για την άφιξη Βαργκα στην Αθήνα που θα σηματοδοτήσει και την τυπική ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Θυμίζουμε το deal ανάμεσα σε ΑΕΚ - Φερεντσβαρος έκλεισε περίπου στα 5 εκ. Ευρώ με την Ένωση να βάζει στο δυναμικό της μια μηχανή των γκολ, με τον Βαργκα να μετρά 99 τέρματα την τελευταία τετραετία.

