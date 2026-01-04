ΜΜΕ Ουγγαρίας: «Το απόγευμα στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Βάργκα»

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα αναμένεται, σύμφωνα με τους ουγγρικά δημοσιεύματα, το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Ώρα αφίξεων για την ΑΕΚ. Οι κιτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση του Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος, αν δεν προκληθεί κάποιο ζήτημα για την άφιξη του, μετά και το τεχνικό πρόβλημα των ελληνικών αεροδρομίων, για το οποίο έχετε ενημερωθεί νωρίτερα από το SDNA.gr , θα βρίσκεται σήμερα, Κυριακή, το απόγευμα στην Αθήνα, όπως τονίζουν ουγγρικά δημοσιεύματα. Μένει να φανεί αν το όλο ζήτημα θα επηρεάσει την άφιξη του ποδοσφαιριστή και θα πάει πίσω το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα της πατρίδας του πάντως, ο 31χρονος ποδοσφαιριστής θα περάσει την Δευτέρα από ιατρικές εξετάσεις και θα επισημοποιήσει τη μετακόμιση του στην Αθήνα. Από αυτή τη μεταγραφή η Φερεντσβάρος θα λάβει 4,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία της και ο 31χρονος άσος να υπογράφει για τριάμισι χρόνια στην Ένωση.

Ο Βάργκα τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς έχει στα πόδια του πλήρη αγωνιστικό ρυθμό έχοντας αγωνιστεί ως βασικός σε όλες τις αναμετρήσεις της ομάδας του τον Δεκέμβριο.

Αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος ο Βάργκα δεν αποκλείεται να βρίσκεται ακόμη και στην αποστολή απέναντι στον Άρη, στο «Βικελίδης».