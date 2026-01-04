Κηφισιά: Επίσημα παρελθόν από την Κ19 ο Βαζέχα

Ο Κριστόφ Βαζέχα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Κ19 της Κηφισιάς

Όπως είχατε ενημερωθεί και νωρίτερα από το SDNA.gr ο Κριστόφ Βαζέχα δε θα συνεχίσει στον πάγκο της Κ19 της Κηφισιάς, με διάδοχο του τον Νίκο Κούστα.

Πριν από λίγα λεπτά το ποδοσφαιρικό τμήμα γνωστοποίησε το "διαζύγιο" στα social media της ομάδας.

"Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος είχε την τεχνική ηγεσία της Κ19 τη φετινή σεζόν. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια της καριέρας του."