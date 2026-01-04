Who is Who Γιάννης Σαρρής - Η πρώτη «ανάκριση» του νέου χαφ του ΠΑΟΚ (vid)

Ήρθε, φόρεσε τα «ασπρόμαυρα» και... ανακρίθηκε από το PAOK TV - Ο Γιάννης Σαρρής στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ, δήλωσε πως πείστηκε από τη προσέγγιση του Δικεφάλου ενώ δεν έκρυψε τα όνειρά του για το μέλλον.

Μία μετακόμιση από την Ιταλία στη Θεσσαλονίκη μόλις στα 18 σου έτη ποτέ δεν ήταν κάτι εύκολο, με τον διεθνή χαφ του Δικεφάλου να «εξομολογείται» πως κομβικό ρόλο έπαιξε η προσέγγιση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.

Με την άφιξή του, ο Γιάννης Σαρρής «σκόρπισε» χαμόγελα σε αρκετούς από τους νέους του συμπαίκτες, τους οποίους γνωρίζει καλά από τις «μικρές» Εθνικές, ενώ ολοκληρώνοντας δεν έκρυψε το... όνειρο του Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Πως νιώθεις με τα «ασπρόμαυρα»: «Είναι κάτι πολύ μεγάλο να σε θέλει ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο ΠΑΟΚ. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και εύχομαι να κάνουμε πολλά πράγματα με τον ΠΑΟΚ και να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί».

Τι ήταν αυτό που τον κέρδισε για να έρθει στον ΠΑΟΚ; «Κυρίως η προσέγγιση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Με έκαναν να νιώσω γρήγορα οικεία και ότι θα μπω σε μία οικογένεια. Όπως όλοι ξέρουμε ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ μεγάλη οικογένεια. Τα πράγματα που θέλαν να πετύχουν μαζί μου και το μέλλον μου κυρίως, να με κάνουν καλύτερο παίκτη και να εξελιχθώ».

Πόσο διαφορετικός επιστρέφει στην Ελλάδα; «Το κομμάτι της Ιταλίας με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου. Έμαθα πολλά πράγματα και ποδοσφαιρικά αλλά και σε ανθρώπινο τομέα. Με βοήθησαν πάρα πολύ να προσαρμοστώ στο κλίμα. Πιστεύω είμαι έτοιμος να γυρίσω στην Ελλάδα και να δώσω το 100% για την ομάδα».

Για το ποιους γνωστούς βρίσκει εδώ; «Τα παιδιά τα γνώριζα και παλαιότερα. Είναι ο Μύθου, ο Κοσίδης, ο Μπαταούλας και πολλά παιδιά που είμαστε μαζί στις Εθνικές ομάδες. Αυτά μόλις έμαθαν τα νέα χάρηκαν πολύ και με πήραν τηλέφωνο. Μιλήσαμε κατευθείαν και είμαι χαρούμενος που θα ξαναβρεθούμε όπως παλιά».

Τι όνειρα και στόχους έχει όμως ο Γιάννης Σαρρής; «Στο άμεσο μέλλον είναι να ξεκινήσω με το καλό προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ και να ανεβαίνω επίπεδο. Να πάω στην πρώτη ομάδα, να κάνω ντεμπούτο. Μελλοντικά να παίξουμε και στο Champions League».