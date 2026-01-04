Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Τότεναμ ο Τζόλης

H Τότεναμ βγάζει από τα ταμεία της 40 εκ. για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλη, σύμφωνα με το "Team Talk"

Ο Χρήστος Τζόλης μαγεύει την Ευρώπη με τη φανέλα της Μπριζ. Σε 30 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μόνο αυτή την σεζόν, έχει 10 τέρματα στο ενεργητικό του και έχει δώσει συνολικά 15 ασίστ. Επίδοση που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη...

Το «Team Talk» μάλιστα αναφέρει πως ο 23χρονος εξτρέμ είναι στην κορυφή της λίστας της Τότεναμ, με τον αγγλικό σύλλογο να αναζητά αριστερό εξτρέμ και το ποσό που διατίθεται να δαπανήσει για να τον αποκτήσει να κυμαίνεται κοντά στα 40 εκ. ευρώ. Ποσό που αξιώνει η Μπριζ για να μπει στη διαδικασία να κάτσει στο τραπέζι με τους Λονδρέζους για τον παίκτη.

Εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταγραφή σε τόσο υψηλό κόστος, τότε θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία των Βέλγων ξεπερνώντας τον Ντε Κετελαέρ, το 2022 στη Μίλαν (37 εκατ. ευρώ).