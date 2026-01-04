Παναθηναϊκός: Ίσως και 10 μεταγραφές τον Ιανουάριο, σκέψεις για σέντερ φορ

Στο τραπέζι και η ενίσχυση στο «9» μετά το σοκ με Ντέσερς, ψάχνει ποιοτικό εξτρέμ μετά την πώληση Τετέ. Τι ακολουθεί άμεσα.

Ολική ανοικοδόμηση επιχειρείται στον Παναθηναϊκό προκειμένου να μαζευτεί η κατάσταση και να μπει φρέσκο αίμα, ενθουσιασμός και κυρίως ποιότητα.

Οι πράσινοι έχουν βγει στην αγορά με δυναμικό τρόπο από τον Οκτώβριο ώστε να διορθωθούν τα μεγάλα λάθη του καλοκαιριού που έφεραν πολύ πίσω τους πράσινους και έχουν βάλει πλέον σε κίνδυνο και την πρώτη τετράδα. Πρόσθεσαν Τετέι, Παντελίδη, έκλεισαν τον Τσάβες για τα γκολπόστ, πήραν τον Κοντούρη με πρώτο στόχο το Κύπελλο και συνεχίζουν.

Ο τραυματισμός του Ντέσερς ίσως φέρει μια σημαντική αλλαγή καθώς υπάρχει σκέψη να αποκτηθεί σέντερ φορ που θα πλαισιώσει τον Τετέι ως δίδυμο. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Το ιδανικό σενάριο στον μεταγραφικό σχεδιασμό φέρνει και φορ όχι όμως ως συμπλήρωμα αλλά να δώσει το κάτι παραπάνω από τους υπάρχοντες.

Παράλληλα, οι πράσινοι κοιτάζουν άμεσα για ενίσχυση σε αριστερό μπακ, έναν box to box που θα κάνει τη διαφορά και πιθανόν έναν επιτελικό μέσο.

Η διαφαινόμενη πώληση του Τετέ βάζει μπροστά και την αγορά εξτρέμ. Στον Παναθηναϊκό έχουν αποφασίσει ότι θα γίνει κίνηση καλού επιπέδου, ώστε ποιοτικά να υπάρξει αναβάθμιση μαζί με την προσθήκη του Παντελίδη που ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα πάρει τη θέση του Μαντσίνι ο οποίος πιθανόν να φύγει αφού δεν υπολογίζεται από τον Μπενίτεθ.

Αν γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις θα έχουν φτάσει ήδη τις 9 μεταγραφές και… βλέπουμε αν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο στην πορεία.

Στον Παναθηναϊκό ενδεχομένως να δημιουργηθεί θέμα με την ευρωπαϊκή λίστα καθώς προβλέπονται έως τρεις αλλαγές. Το άμεσο όμως θέμα είναι να σώσουν τη σεζόν μπαίνοντας στην 4αδα και να φτιάξουν εδώ και τώρα μια ανταγωνιστική ομάδα που δε θα παρουσιάσει αυτό το εφιαλτικό πρόσωπο που έδειξε στην Τούμπα.

Το δεύτερο μέρος του μεγάλου reconstruction θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι.