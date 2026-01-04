Άρης: Έρχεται και ενσωματώνεται ο Χόνγκλα

Ο Μάρτιν Χόνγκλα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της εβδομάδας

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 24ωρα. Ο Καμερουνέζος χαφ συμφώνησε σε όλα με τους κιτρινόμαυρους και η διαδικασία ανταλλαγής συμβολαίων με την Γρανάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις προηγούμενες μέρες.

Αυτό που δεν κατέστη δυνατό ήταν η άμεση έλευση του παίκτη στη Θεσσαλονίκη, όπως αναμένονταν μέσα στο Σαββατοκύριακό, με τον Χόνγκλα να μένει εν τέλει στην Ισπανία. Η προσπάθεια που γίνεται πλέον είναι να μπει στο αεροπλάνο και να φτάσει για λογαριασμό της νέας του ομάδας είτε την Δευτέρα (5/1), είτε, στη χειρότερη, την Τρίτη (6/1), ώστε να βρεθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό, για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Ο Χόνγκλα αναμένεται, ακολούθως, να τεθεί στην διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ, ώστε να κάνει αγώνα δρόμου για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στην επιστροφή των ομάδων για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.