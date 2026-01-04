Τέλος ο Βαζέχα απο την Κ19 της Κηφισιάς

Ο Κριστόφ Βαζέχα αποτελεί παρελθόν από την Κ19 της Κηφισιάς και τη θέση του θα αναλάβει ο Νίκος Κούστας.

Ένας παλιός γνώριμος και ένα πρόσωπο με μεγάλη προσφορά στην ομάδα επιστρέφει στην «οικογένεια» της Κηφισιάς. Ο λόγος για τον Νίκο Κούστα, ο οποίος θα αποτελέσει την διάδοχη κατάσταση στον Κριστόφ Βαζέχα για τον πάγκο της Κ19.

O 41χρονος προπονητής ήταν ο άνθρωπος που πήρε από το χέρι την ομάδα των Βορείων Προαστίων και την οδήγησε για πρώτη φορά σε επαγγελματική κατηγορία, από τη Γ' Εθνική στη Super League 2.

Ο Έλληνας κόουτς ήρθε στην Κηφισιά τον Σεπτέμβριο του 2019 και αποτέλεσε παρελθόν τον Ιανουάριο του 2022, όταν οι δυο μεριές αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως στην επιστροφή του ως αντίπαλος, όντας προπονητής της ΑΕΚ Β' τιμήθηκε από τον Χρήστο Πρίτσα για την προσφορά του.