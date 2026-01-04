Βρούτσης: «Ποδοσφαιρική γιορτή στο Παγκρήτιο, συγχαρητήρια σε ΕΠΟ και Γκαγκάτση»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού βρέθηκε στο Ηράκλειο για τον τελικό του Betsson Super Cup και συνεχάρη την Ομοσπονδία για την αρτιότητα της διοργάνωσης, αλλά και τους φιναλίστ, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας φιλάθλων και των δύο ομάδων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ.Γιάννη Βρούτση:

SUPER CUP! ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ

Όπως και πριν από 7,5 μήνες, στον τελικό του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, έτσι και το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο ήταν μια ποδοσφαιρική γιορτή, χωρίς παρατράγουδο, με την παρουσία 17.000 οπαδών του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού!

Ακόμα μία «κατάκτηση» στον δρόμο για την κανονικότητα στα ελληνικά γήπεδα, για το αυτονόητο της παρακολούθησης των αγώνων χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς συμπτώματα βίας και ασχήμιες.

Ο δρόμος που χαράξαμε από τον Φεβρουάριο του 2024, με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας (κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, άμεσες και αντικειμενικές κυρώσεις από την αναβαθμισμένη ΔΕΑΒ κλπ), ολοένα και πλαταίνει!

Οι ρυθμίσεις αποδίδουν δημιουργώντας νέα κουλτούρα στους φιλάθλους, οι εξέδρες γεμίζουν με οικογένειες.

Μπράβο στην ΕΠΟ και στον Πρόεδρό της, Μάκη Γκαγκάτση, για την αρτιότατη διοργάνωση.

Μπράβο στον τροπαιούχο Ολυμπιακό, μπράβο και στον οικοδεσπότη ΟΦΗ.

Εξαιρετικές οι συμπεριφορές, ελπιδοφόρα τα μηνύματα ό,τι όντως κάτι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ αλλάζει σταθερά