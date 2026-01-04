Ολυμπιακός: Συναγερμός με Μπιανκόν

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Παγκρήτιο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάθεται σε... αναμμένα κάρβουνα.

Ο Γάλλος αμυντικός τραυματίστηκε στο φινάλε του αγώνα κι έδωσε τη θέση του στο 89' στον Καλογερόπουλο, ο οποίος έμελλε να γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, αφού κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 στην παράταση και σκόραρε ο ίδιος το δεύτερο γκολ.

Στις τάξεις των Ερυθρόλευκων ωστόσο επικρατεί ανησυχία για τον Μπιανκόν, αφού την ίδια στιγμή παραμένει τραυματίας ο Πιρόλα και είναι δεδομένο πως ο Ιταλός θα χάσει και τα δύο προσεχή ματς πρωταθλήματος σε Περιστέρι και Τρίπολη, "τρέχοντας" για το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν.

Οι Πειραιώτες θα περιμένουν τις εξετάσεις του Γάλλου στόπερ για να δουν το μέγεθος του προβλήματός του και το διάστημα της απουσίας του.