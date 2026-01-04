Δεν νοείται η ΚΕΔ να συγκυβερνά

Το διακύβευμα στην ΕΠΟ ήταν πρωτίστως η διαιτησία. Διαχρονικά. Ετσι και τώρα. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Παρότι η ΚΕΔ λειτουργεί αυτόνομα την τελευταία δεκαετία (και μάλιστα υπό διεθνή επιτροπεία), οι παράγοντες θεωρούν αυτονόητη την εμπλοκή της ΕΠΟ. Μάλιστα ο Ολυμπιακός προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αν και ο ίδιος είχε αντιμετωπίσει εξαρχής ευμενώς την εκλογή Μάκη Γκαγκάτση στην προεδρία.

Ο λόγος για τον οποίο σήκωσε σκόνη η ομάδα του Πειραιά δεν είναι ούτε η διαιτησία του Γερμανού ελίτ στο «Βικελίδης» ούτε καν η παύση του βίντεο Λανουά. Το αρχικό ερέθισμα έχει να κάνει με την τιμωρία Βεργέτη, ενός διαιτητή για τον οποίο οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν την καλύτερη γνώμη (όπως και για τον Ευαγγέλου).

Ο Ολυμπιακός θεώρησε ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής υπερέβη τα εσκαμμένα τιμωρώντας τον Βεργέτη και άρχισε την επίθεση. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν με πολύ μεγαλύτερη σκληρότητα είχε επιτεθεί στον Κλάτενμπεργκ, ο οποίος κατέληξε στενός συνεργάτης του.

Η ελληνική κουλτούρα στα διαιτητικά πράγματα είναι πάντα η εξασφάλιση του επόμενου σφυρίγματος. Ακούγεται κοντόφθαλμο, αλλά πρόκειται για πάγια πρακτική, η οποία σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται πετυχημένη. Μην ξεχνάτε ότι πλησιάζουν τα play offs και πολλά θα κριθούν από τις επιλογές της ΚΕΔ.

Σε αυτήν τη λογική ο Στεφάν Λανουά δεσμεύτηκε ότι θα επανεξετάσει το ζήτημα της χρησιμότητας του βίντεο των αμφισβητούμενων φάσεων και παράλληλα έκανε ένα βήμα πίσω στο θέμα των Ελλήνων διαιτητών. Ο varίστας στο Super Cup ήταν Ολλανδός και αν στο Κύπελλο έχουμε το ζευγάρι Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ, είναι πολύ πιθανό να επιλεγεί ξένος στο χορτάρι και ξένος στο VAR. Παρότι το αρχικό σχέδιο της ΚΕΔ ήταν να σφυρίξουν εγχώριοι διαιτητές.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να επιλεγούν Ελληνες για τα ματς των play offs και το σχέδιο Λανουά για ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού της διαιτησίας να πάει περίπατο. Με αυτόν τον τρόπο χάνεται ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για μια ΚΕΔ που ο πρόεδρος της ΕΠΟ την χαρακτήρισε «την καλύτερη που είχαμε ποτέ».

Η στήλη έχει επιμείνει στην ανεξαρτησία της Επιτροπής Διαιτησίας. Χωρίς κανέναν περιορισμό και άνευ όρων. Είναι αδιανόητο η ΚΕΔ να συγκυβερνά τη διαιτησία με τους παράγοντες και να συζητάει κάθε φορά αν θα επιλέξει Ελληνες ή ξένους ρέφερι. Αυτή είναι αποκλειστικά δική της δουλειά και ουδείς έχει δικαίωμα να μπερδεύεται στα πόδια της. Ο Λανουά και οι συνεργάτες του θα κληθούν τον Ιούνιο και η ανανέωση της θητείας τους είναι τελείως διαφορετικό θέμα απ’ αυτό που αρέσκονται να συζητούν οι παράγοντες.