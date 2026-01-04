Επιμένει για Γκουέχι η Ρεάλ Μαδρίτης

Στο στόχαστρο της «Βασίλισσας», φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά ο στόπερ της Κρίσταλ Πάλας, με δημοσιεύματα του εξωτερικού να τοποθετούν τον 25χρονο αμυντικό στο μεταγραφικό πλάνο της ισπανικής ομάδας για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Μαρκ Γκουεχί αποτελεί αναμφίβολα ένα από τους ποδοσφαιριστές της σεζόν για την κρίσταλ Πάλας, καθώς με τις εμφανίσεις του στο κέντρο της άμυνας των Λονδρέζων, έχει συγκεντρώσει πάνω του τα «φώτα» της Premier League -και όχι μόνο- καθώς δημοσιεύματα του εξωτερικού, αναφέρουν πως οι εξαιρετικές του εμφανίσεις δεν έχουν περάσει απαρατήρητες και από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, δείχνει να είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον 25χρονο Ιβοριανό στόπερ της Πάλας το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς ειλημμένη θεωρείται η απόφαση να αποχωρήσει από τους «μερένγχες» ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, με τον Γκουεχί να δείχνει ο ιδανικός αντικαταστάτης, για το πλάνο του Ισπανού τεχνικού