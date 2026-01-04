Κλείνει τον Ορντόνιεζ η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πρώτη της μεταγραφή για το 2026, με τον 21χρονος στόπερ της Μπριζ, Τζοέλ Ορντόνιεζ να αποτελεί τον «εκλεκτό» των «Reds», σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού.

Τα προβλήματα στην αμυντική γραμμή της Λίβερπουλ φέτος, έχουν φέρει δυνατά στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης στην αμυντική γραμμή της ομάδας. Ο Άρνε Σλοτ, βρίσκεται σε μεγάλη πίεση, με τα αποτελέσματα της Λίβερπουλ να μην πείθουν, ότι μπορεί να αποτελέσει ισάξια διεκδικήτρια του φετινού τίτλου στην Αγγλία.

Οι «Reds», προχωρούν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό, με τον Τζοέλ Ορντόνιεζ της Μπριζ να είναι ο εκλεκτός της ομάδας από το Μέρσεϊσαϊντ. Ο 21χρονος στόπερ από το Εκουαδόρ, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην θέση του παγκοσμίως, με την Τσέλσι να έχει εκφράσει επίσης το ενδιαφέρον της για τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού, η Λίβερπουλ είναι αυτή που ανταποκρίνεται στα οικονομικά «θέλω» των Βέλγων, που ζητούν 43 εκατομμύρια από τους Άγγλους, προκειμένου να παραχωρήσουν τον ύψους 1,88 διεθνή κεντρικό αμυντικό.