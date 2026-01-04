O Κέβιν Καμπλ ανακοίνωσε την απόσυρσή του μετά τον θάνατο του αδερφού του!

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 35 του πήρε ο Κέβιν Καμπλ, λόγω του προσωπικού δράματος που βιώνει.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο αδερφός του Καμπλ, Σέκι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών και η απώλεια του αγαπημένου του προσώπου οδήγησε τον 35χρονο ποδοσφαιριστή στην απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο Καμπλ ενημέρωσε την διοίκηση της Λειψίας και η αναμέτρηση με την Φράιμπουργκ στις 17 Ιανουαρίου θα είναι η τελευταία ποδοσφαιρική παράσταση που θα δώσει ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός.

«Ο πόνος της ξαφνικής απώλειας του αδερφού μου μού έδειξε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και πόσο σημαντικό είναι να τον περνάς με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά σου.

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, συνειδητοποίησα ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω σπίτι, επίσης επειδή ο πατέρας μου δεν είναι καλά στην υγεία του και θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο μαζί του. Είναι χρόνος που δεν μπορεί να ανακτηθεί», ανέφερε στο «αντίο» του ο Κέβιν Καμπλ.