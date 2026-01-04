Λαϊκά δικαστήρια στη Βαλένθια: Oπαδοί έκραξαν Κορμπεράν και παίκτες

H βαριά ήττα των «νυχτερίδων» από την Θέλτα με 4-1 έφερε έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της ομάδας, που τα έβαλαν με τον Κάρλος Κορμπεράν και τους ποδοσφαιριστές του.

Η Βαλένθια πραγματοποιεί ακόμη μια απογοητευτική σεζόν και το βαρύ 4-1 από την Θέλτα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής για τους οπαδούς των «νυχτερίδων».

Περίπου 300 φίλοι της Βαλένθια περίμεναν την επιστροφή της ομάδας από το Βίγκο, ζητώντας από τον Κάρλος Κορμπεράν να υποβάλλει την παραίτησή του, ενώ έντονη ήταν η οργή και για τους παίκτες των «νυχτερίδων».