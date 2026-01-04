Τάκλιν για φυλακή: Ο Κουλιμπαλί πήγε να κόψει την καριέρα στον Ταλιαφίκο (vid)

Ο 21χρονος χαφ της Μονακό έπεσε με σφοδρότητα στον αντίπαλό του και όπως ήταν φυσικό αποβλήθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Η Μονακό ηττήθηκε στο ντέρμπι με την Λιόν (3-1), ωστόσο στο 70o λεπτό της αναμέτρηση διαδραματίστηκε ένα πολύ άσχημο περιστατικό, με τον Μαμαντού Κουλιμπαλί να κάνει ένα δολοφονικό τάκλιν στον Νικολάς Ταλιαφίκο.

Ο 21χρονος μέσος των Μονεγάσκων με μια... καρατιά βρήκε στον λαιμό τον ποδοσφαιριστή της Λιόν, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να βγάζει άμεσα την κόκκινη κάρτα στον Κουλιμπαλί, με τον Ταλιαφίκο ευτυχώς να μην τραυματίζεται σοβαρά.