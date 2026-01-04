Η Μπαρτσελόνα πήρε το καταλανικό ντέρμπι με ήρωα τον Ζοάν Γκαρθία

Με τον Ζοάν Γκαρθία να κατεβάζει ρολά, η Μπαρτσελόνα έφυγε αλώβητη από την έδρα της Εσπανιόλ, επικρατώντας με 0-2.

Ο πορτιέρε της Μπαρτσελόνα απέναντι στην πρώην ομάδα του πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση, αφού πραγματοποίησε τρομερές επεμβάσεις στις τεράστιες ευκαιρίες που σπατάλησαν οι παίκτες της Εσπανιόλ.

Οι «μπλαουγκράνα» αφού απορρόφησαν την μεγάλη πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι, άνοιξαν το σκορ στο 86ο λεπτό με τρομερό γκολ του Ντάνι Όλμο, ενώ στο 90' ο Λεβαντόφσκι σφράγισε τη νίκη, διαμορφώνοντας το 0-2.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα ξέφυγε στον +7 από την Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ένα ματς λιγότερο, ενώ η Εσπανιόλ γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά από δύο ολόκληρους μήνες.