Καλογερόπουλος: «Θέλουμε όλα τα τρόπαια…» (vid)

Οι δηλώσεις του mvp του τελικού του Betsson Super Cup Αλέξη Καλογερόπουλου.

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος, αναδείχθηκε mvp του τελικού του Betsson Super Cup και δήλωσε στο τέλος του αγώνα.

«Είναι αυτό όπως λέει και το σύνθημα μας, είναι «κάτι μαγικό». Μόνο χαρά έχω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ταξίδεψε από τόσο μακριά για να έρθει να μας στηρίξει, συνεχίζουμε» τόνισε ο στόπερ του Ολυμπιακού.

Και συμπλήρωσε. «Σίγουρα τα θέλουμε όλα τα τρόπαια. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε το ίδιο, θέλουμε να κερδίζουμε, να προχωράμε μπροστά, και αυτός είναι ο στόχος μας, κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι».