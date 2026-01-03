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Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε στιγμές από την απονομή του τροπαίου του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό, μετά τη νίκη του με 3-0 στην παράταση του τελικού κόντρα στον «μαχητικό» ΟΦΗ.
Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό (vid)