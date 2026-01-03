Άρης: Οι παίκτες που βρίσκονται κοντά στην έξοδο

Μαζί με τις αφίξεις και οι... αποχωρήσεις για τον Άρη. Οι παίκτες που βρίσκονται στη λίστα για αποχώρηση

Ώρα αφίξεων, αλλά και αποχωρήσεων για τους κιτρινόμαυρους. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται να αλλάξει αρκετά πρόσωπα στην περίοδο του Ιανουαρίου, με, ήδη, δύο αφίξεις παικτών να αυξάνουν τον αριθμό του ρόστερ, αναγκάζοντας τους Θεσσαλονικείς σε σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις.

Παίκτες όπως ο Σίστο, ο Μορουτσάν, ο Μισεουί και ο Μάικιτς βρίσκονται στη λίστα του Αναδαλουσιάνου τεχνικού για αποδέσμευση ή δανεισμό, καθώς δεν μπόρεσαν να προσφέρουν όσα θα ήθελε και δεν χωρούν στα πλάνα του. Στην περίπτωση του Μάικιτς βέβαια, για τον οποίο γίνεται και ο λόγος για δανεισμό, τα πράγματα ήταν διαφορετικά, όταν αποκτήθηκε στην θερινή μεταγραφική περίοδο. Η έλευση του Διούδη όμως μεγάλωσε τον ανταγωνισμό και έκανε ευκαιρίες του περιορισμένες. Οι σκέψεις που υπάρχουν είναι να δοθεί δανεικός, ώστε να πάρει παιχνίδια και να επιστρέψει πιο έτοιμος στο μέλλον. Αντίστοιχα, ο Μισεουί, ο οποίος ξεκίνησε ιδανικά επί Ουζουνίδη, με Χιμένεθ δεν βρίσκει ρόλο στο ρόστερ και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ισπανία από νωρίς...

Μένει να δούμε πότε και με ποιο καθεστός θα αποσυμφοριστεί το ρόστερ και ποιοι, εν τέλει, θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα του Άρη, για να κάνουν χώρο στους επόμενους.